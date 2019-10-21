Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T17:12Z
https://ria.ru/20191021/1560019914.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156001/83/1560018328_0:135:1024:711_1036x0_80_0_0_6560d4d2f3063adb6b32016621d3f9c6.jpg
РИА Новости

Сторонники Ассанжа прибыли к зданию суда в Лондоне

12:14 21.10.2019 (обновлено: 17:12 21.10.2019)
137
© Sputnik / Lourdes Gómez Сторонники Джулиана Ассанжа у Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа у Вестминстерского мирового суда в Лондоне
© Sputnik / Lourdes Gómez
Сторонники Джулиана Ассанжа у Вестминстерского мирового суда в Лондоне
ЛОНЛОН, 21 окт - РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прибыли к Вестминстерскому магистратскому суду в Лондоне, чтобы поддержать активиста перед началом заседания об его экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков сторонников развернули транспаранты у входа в здание суда, скандируя требование освободить Ассанжа.
"Освободите! Освободите Джулиана Ассанжа!", - кричат собравшиеся.
Слушания в этот раз организованы в зале, способном вместить больше посетителей. "Гостевые" трибуны заполнены полностью, многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его в зале суда. Среди них экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун. Все ждут появления основателя WikiLeaks в застекленной ложе для подсудимых.
Приезд активиста также ожидают фото- и видеожурналисты у бокового въезда в суд. Два автозака с затемненными стеклами въехали в ворота суда, однако находился ли в них Ассанж, журналистам рассмотреть не удалось.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
18 октября, 08:00РИА Новости
Пока Ассанж ждет американского правосудия, в Британии его пытают
Полицейские и сотрудники суда на вопрос РИА Новости о том, прибыл ли подсудимый на заседание, отвечать отказались. "Не могу ничего сказать", - сказал один из сотрудников.
Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся в понедельник в магистратском суде лондонского района Вестминстер. Цель заседания - определить повестку будущих заседаний. 11 октября судья Танвир Икрам постановил, что Ассанж теперь должен присутствовать на слушаниях лично, а не по видеосвязи из тюрьмы, как он это делал раньше из-за, как заявляла защита, плохого самочувствия.
В апреле Ассанж был помещен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. Одновременно суд рассматривает запрос США об его экстрадиции, слушания по этому делу по существу пройдут 25 февраля. Ранее защита сообщала, что основатель WikiLeaks может быть выпущен из тюрьмы 22 сентября, после отбытия половины срока, однако 13 сентября суд постановил оставить Ассанжа под стражей до истечения полного срока наказания.
300100
Обсудить 0
Джулиан АссанжЛондонВ мире
Рекомендуем
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 18 ноября
РИА
Новости
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции
Логотип ОБСЕ
В Москве 6 ноября пройдет конференция ОБСЕ по свободе СМИ
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Защита Ассанжа попросила отложить слушания из-за сложности процесса
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган исключил возможность переговоров с сирийскими курдами
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
В России продолжают действовать шесть очагов природных пожаров
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал соглашение об исследовании космоса странами СНГ
Актриса Валентина Талызина
В театре прокомментировали сообщение о госпитализации Валентины Талызиной
Президент РФ В. Путин
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Украинский военный в Донецкой области
Силовики 167 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Жертва домашнего насилия
Опрос показал, сколько случаев домашнего насилия приходится на супругов
Дом, в котором жил Джон Толкиен
Дом, в котором был написан "Хоббит", выставили на продажу
Сотрудник полиции
Полиция Испании провела обыски в доме адвоката Пучдемона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния