Сторонники Ассанжа прибыли к зданию суда в Лондоне

ЛОНЛОН, 21 окт - РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прибыли к Вестминстерскому магистратскому суду в Лондоне, чтобы поддержать активиста перед началом заседания об его экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков сторонников развернули транспаранты у входа в здание суда, скандируя требование освободить Ассанжа.

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"Освободите! Освободите Джулиана Ассанжа!", - кричат собравшиеся.

Слушания в этот раз организованы в зале, способном вместить больше посетителей. "Гостевые" трибуны заполнены полностью, многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его в зале суда. Среди них экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун. Все ждут появления основателя WikiLeaks в застекленной ложе для подсудимых.

Приезд активиста также ожидают фото- и видеожурналисты у бокового въезда в суд. Два автозака с затемненными стеклами въехали в ворота суда, однако находился ли в них Ассанж, журналистам рассмотреть не удалось.

Полицейские и сотрудники суда на вопрос РИА Новости о том, прибыл ли подсудимый на заседание, отвечать отказались. "Не могу ничего сказать", - сказал один из сотрудников.

Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся в понедельник в магистратском суде лондонского района Вестминстер. Цель заседания - определить повестку будущих заседаний. 11 октября судья Танвир Икрам постановил, что Ассанж теперь должен присутствовать на слушаниях лично, а не по видеосвязи из тюрьмы, как он это делал раньше из-за, как заявляла защита, плохого самочувствия.