Сторонники Ассанжа прибыли к зданию суда в Лондоне

ЛОНЛОН, 21 окт - РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прибыли к Вестминстерскому магистратскому суду в Лондоне, чтобы поддержать активиста перед началом заседания об его экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков сторонников развернули транспаранты у входа в здание суда, скандируя требование освободить Ассанжа.
"Освободите! Освободите Джулиана Ассанжа!", - кричат собравшиеся.
Слушания в этот раз организованы в зале, способном вместить больше посетителей. "Гостевые" трибуны заполнены полностью, многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его в зале суда. Среди них экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун. Все ждут появления основателя WikiLeaks в застекленной ложе для подсудимых.
Приезд активиста также ожидают фото- и видеожурналисты у бокового въезда в суд. Два автозака с затемненными стеклами въехали в ворота суда, однако находился ли в них Ассанж, журналистам рассмотреть не удалось.
Полицейские и сотрудники суда на вопрос РИА Новости о том, прибыл ли подсудимый на заседание, отвечать отказались. "Не могу ничего сказать", - сказал один из сотрудников.
Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся в понедельник в магистратском суде лондонского района Вестминстер. Цель заседания - определить повестку будущих заседаний. 11 октября судья Танвир Икрам постановил, что Ассанж теперь должен присутствовать на слушаниях лично, а не по видеосвязи из тюрьмы, как он это делал раньше из-за, как заявляла защита, плохого самочувствия.
В апреле Ассанж был помещен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. Одновременно суд рассматривает запрос США об его экстрадиции, слушания по этому делу по существу пройдут 25 февраля. Ранее защита сообщала, что основатель WikiLeaks может быть выпущен из тюрьмы 22 сентября, после отбытия половины срока, однако 13 сентября суд постановил оставить Ассанжа под стражей до истечения полного срока наказания.