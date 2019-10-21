В Краснодаре отработали новую систему противодействия гражданским дронам

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Систему противодействия гражданским беспилотникам "Атака – DBS", созданную холдингом "Росэлектроника" и способную пресечь проникновение дронов на частную территорию, успешно испытали в международном аэропорту Краснодара, сообщила пресс-служба Ростеха.

Отмечается, что в ходе испытаний была создана имитация атак дронов с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на высоте 30-40 метров от земли. "В соответствии с заявленными техническими характеристиками оборудование в автоматическом режиме обнаружило БПЛА на расстоянии 1,5 километров, идентифицировало объект как несанкционированный, произвело блокировку канала связи и навигации, после чего беспилотник не смог продолжить полет по заданному курсу и вернулся в точку старта", - говорится в сообщении.

Комплекс "Атака – DBS" был разработан АО "НПП "Алмаз" (входит в "Росэлектронику"). Как заявил первый заместитель гендиректора "Алмаза" Михаил Апин, проведенные испытания показали, что система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов.