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РИА Новости

Суд в Тбилиси арестовал 60% акций скандального ТВ "Рустави 2"

12:09 21.10.2019 (обновлено: 12:50 21.10.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси
Здание телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
© Sputnik
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Здание телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 окт – РИА Новости. Тбилисский городской суд наложил арест на 60% акций ТВ "Рустави 2" после того, как их потребовали вернуть бывшие владельцы телекомпании Давид Двали и Джарджи Акимидзе, заявил журналистам их адвокат Каха Коджоридзе.
Основатели и бывшие владельцы "Рустави2" Давид Двали и Джарджи Акимидзе ранее обратились с иском в Тбилисский городской суд с требованием вернуть им 60% акций телеканала. Двали, Акимидзе и экс-посол Грузии в РФ Эроси Кицмаришвили основали телекомпанию в 1994 году.
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"Суд принял наш иск (о возвращении акций экс-владельцам телекомпании -ред.) в делопроизводство. Это означает, что дело будет рассмотрено. В нашем иске было отмечено ходатайство о том, чтобы наложить арест на 60% доли, о которой идет речь, так как существовала опасность того, что до завершения дела Кибар Халваши (новый владелец ТВ - ред.) мог продать эту долю. Ходатайство принято, на 60% наложен арест", - заявил адвокат журналистам в понедельник.
Скандалы вокруг телекомпании "Рустави 2" не прекращались в Грузии все лето. Сначала общественное возмущение вызвало выступление ведущего Георгия Габунии в прямом эфире, во время которого оскорбил российского президента на русском языке. Его действие осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Тогдашний гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
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Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, заявив, что из-за выступления Габунии под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В ответ на это Гварамия сообщил, что ему все равно, будут ли грузинские вина и минеральная вода экспортироваться в Россию или нет. Вскоре после этих событий Европейский суд по правам человека оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши, и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.
Халваши также пытался продать телекомпанию из-за ее финансовых долгов в размере 24 миллионов долларов, однако безрезультатно. Новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия занял место Гварамии, вскоре он уволил нескольких известных тележурналистов "Рустави 2", некоторые в знак солидарности по отношению к коллегам уволились по собственному желанию. Гварамия основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи", где трудоустроены многие уволившиеся с "Рустави 2" журналисты.
Основатели "Рустави 2" владели равными долями телекомпании с 1994 по 2004 годы. В 2004 году каждый из них продал свои доли из-за финансовых проблем ТВ. Теперь Двали и Акимидзе утверждают, что в 2004 году представители тогдашних властей под угрозами и шантажом вынудили их оформить сделку о продажи акций телекомпании. Что касается Кицмаришвили, то его тело было найдено с огнестрельным выстрелом в голову в 2014 году. Летом 2019 года его супруга Ия Кицмаришвили подала иск с требованием вернуть ей 30% доли мужа, но получила отказ в рассмотрении дела.
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Георгий ГабунияРустави 2Кибар ХалвашиЭроси КицмаришвилиЕвропейский судРуставиСолидарностьГрузияВ мире
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