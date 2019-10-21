Россия предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит

"Российская сторона предоставляет сербской стороне государственный экспортный кредит в сумме до 172,5 миллиона евро для финансирования 75% стоимости каждого контракта ... по проектированию и строительству электротехнической инфраструктуры на железнодорожных участках "Стара Пазова-Нови Сад" и "Вальево-Врбница - государственная граница с Черногорией", а также по строительству единого диспетчерского центра по управлению движением поездов на территории республики Сербии...", - указывается в тексте документа.