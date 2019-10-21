Россия предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская Федерация предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит в сумме до 172,5 миллиона евро под 2%, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Российская сторона предоставляет сербской стороне государственный экспортный кредит в сумме до 172,5 миллиона евро для финансирования 75% стоимости каждого контракта ... по проектированию и строительству электротехнической инфраструктуры на железнодорожных участках "Стара Пазова-Нови Сад" и "Вальево-Врбница - государственная граница с Черногорией", а также по строительству единого диспетчерского центра по управлению движением поездов на территории республики Сербии...", - указывается в тексте документа.
Отмечается, что кредит будет использован Сербией в 2020-2025 годах. "Сербская сторона уплачивает ... проценты по ставке 2% годовых", - говорится в документе.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал с церемонии подписания, что Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита. Замглавы Минфина РФ Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали обменялись папками в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.
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