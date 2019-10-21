В театре прокомментировали сообщение о госпитализации Валентины Талызиной

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина проходит плановое обследование в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Моссовета, комментируя информацию о госпитализации актрисы.

Ранее в понедельник ряд СМИ сообщил о том, что Талызина была госпитализирована в одну из московских больниц якобы из-за проблем с сердцем.