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РИА Новости
Культура

В театре прокомментировали сообщение о госпитализации Валентины Талызиной

12:01 21.10.2019
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© Фото : Из личного архива Валентины ТалызинойАктриса Валентина Талызина
Актриса Валентина Талызина
© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
Актриса Валентина Талызина. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина проходит плановое обследование в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Моссовета, комментируя информацию о госпитализации актрисы.
Ранее в понедельник ряд СМИ сообщил о том, что Талызина была госпитализирована в одну из московских больниц якобы из-за проблем с сердцем.
"Валентина Илларионовна проходит плановое обследование в больнице", - сказал представитель пресс-службы.
Валентина Талызина. Архивное фото
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