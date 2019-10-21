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РИА Новости
Культура

Выставка русского авангарда открывается в Новой Третьяковке

11:58 21.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКартина "Чёрный квадрат" художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
Картина Чёрный квадрат художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Выставка "Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры", рассказывающая об истории коллекции русского авангарда в собрании Третьяковской галереи, открывается в среду, 23 октября, в Новой Третьяковке на Крымском валу, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступающего генеральным спонсором выставки.
"Проект приурочен к столетию со дня создания уникального проекта Советской России — Музея живописной культуры, который просуществовал с 1919 по 1929 год. История коллекции русского авангарда Третьяковской галереи во многом связана с судьбой Музея Живописной культуры, ведь с 1924 по 1929 он являлся филиалом галереи. В 1920-е годы московский МЖК занимал ключевое место в целой сети новых музеев, организованных по всей стране", - говорится в пресс-релизе.
Посетителям будут доступны более 250 экспонатов — живопись, графика, скульптура, архивные документы, книги — из коллекции Третьяковской галереи, а также из региональных и зарубежных музеев. В экспозицию вошли такие шедевры, как "Черный квадрат" Казимира Малевича, "Импровизация 7" Василия Кандинского, "Павлин под ярким солнцем" Наталии Гончаровой, а также работы Михаила Ларионова, Ивана Клюна, Александра Родченко, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского и других художников.
"Выставка посвящена столетию со дня основания первого в мире музея современного искусства. Им стал открывшийся в 1919 году Музей живописной культуры в Москве, а вовсе не знаменитый музей МОМА в Нью-Йорке, который начал свою работу несколькими годами позже. Одной из ключевых задач в рамках общебанковской программы “Культурная страна” является сохранение культурного наследия России, поэтому мы, конечно, сразу же откликнулись на просьбу Третьяковской галереи поддержать эту уникальную историю", — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
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