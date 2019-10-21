В Татарстане проверят школу, где учитель якобы заклеила ученикам рты

КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит школу в Альметьевске, где учитель, по информации родителей, заклеила первоклассникам рты скотчем за разговоры на уроке, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В воскресенье в одной из групп сети "Вконтакте" появилось сообщение, что учитель школы №25 Альметьевска заклеила скотчем рты первоклассникам за то, что они разговаривали на уроке. В комментариях отец одного из детей написал, что обратился с заявлением в полицию по данному факту.

"Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации", - сказал Галиев.

По его словам, при наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.