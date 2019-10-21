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РИА Новости

В Татарстане проверят школу, где учитель якобы заклеила ученикам рты

11:56 21.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит школу в Альметьевске, где учитель, по информации родителей, заклеила первоклассникам рты скотчем за разговоры на уроке, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
В воскресенье в одной из групп сети "Вконтакте" появилось сообщение, что учитель школы №25 Альметьевска заклеила скотчем рты первоклассникам за то, что они разговаривали на уроке. В комментариях отец одного из детей написал, что обратился с заявлением в полицию по данному факту.
"Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации", - сказал Галиев.
По его словам, при наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
В управлении образования Альметьевского муниципального района также сообщили, что по данному факту в настоящее время ведется проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.
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ТатарстанАльметьевскКазаньПроисшествия
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