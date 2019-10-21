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РИА Новости

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

11:45 21.10.2019
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкВалерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Валерия Гонтарева. Архивное фото
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Гендиректор, художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил, что ему неудобно за совместное выступление коллектива с актерами из "Квартала 95", в ходе которого они исполнили песню о поджоге дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала". Сама Гонтарева назвала номер позором, также он вызвал волну возмущений в социальных сетях.
Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева
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"Меня просто убедили, и мы как-то не восприняли это всерьез. И мы с режиссером, кстати, спорили: что текст неприличный - как можно стебаться, если у человека что-то сгорело?.. Я, знаете, наверное, до конца не подумал. И мы попали в нехорошую ситуацию. Мне очень-очень неудобно", - цитирует Коринеца агентство "Укринформ".
Он рассказал, что артисты хора впервые были приглашены к участию в выступлении "Квартала 95" и он не ожидал такой острой реакции. "В этой песне ничего антиукраинского не было. Но это неприятный стеб над человеком. Я здесь согласен. Со всеми в этом согласен. Мы просто повелись. Я не подумал. Что здесь оправдываться?.. Это решение принимал я, а не коллектив", - добавил гендиректор.
Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву. В сентябре Гонтарева рассказала, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве, и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она сообщала, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически". Гонтарева назвала эти события "звеньями в одной цепи".
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
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