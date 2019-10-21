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РИА Новости
Ленинградская область

В Ленобласти запустили электроподстанцию для "Северного потока-2"

11:43 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЭлектроподстанция
Электроподстанция
© РИА Новости / Александр Кряжев
Электроподстанция
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Введена в эксплуатацию электроподстанция "Куземкино", которая обеспечит электроэнергией магистральный газопровод "Северный поток-2", строящийся от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В ближайшие 5-7 лет Кингисеппский район получит большой объем инвестиций в размере одного триллиона рублей. Там появятся крупнейшие портовые комплексы, газохимический комплекс компании "Русхимальянс", новые терминалы. Но мы понимаем, что для инвестиций нужны инженерные коммуникации. Подстанция, которую мы запускаем, обеспечит работу компрессорной станции "Славянская", и оставшийся резерв мощности позволит решать социальные и экономические задачи Усть-Лужского поселения", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия.
Глава региона также сообщил, что руководством "Газпрома" принято решение о выделении средств по программе "Газпром-детям" на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Луга, регион начинает там строительство детского сада, а в Вистино в следующем году появится амбулатория.
Дрозденко отметил, что построенная в рекордно короткие сроки — менее чем за год — электроподстанцию "Куземкино" отличают инновационные технологии, она оснащена интеллектуальными информационными системами, которые обеспечивают полную автоматизацию процессов.
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"Все коммутационные аппараты подстанции регулируются дистанционно, как со стационарного автоматизированного рабочего места, так и с удаленных пунктов управления. Для обеспечения необходимой мощности на подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый", - сказал глава региона.
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Ленинградская областьСеверный поток-2Александр Дрозденко
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