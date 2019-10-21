В трех городах Подмосковья в воскресенье зафиксировали температурный рекорд

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты зафиксировали в воскресенье в Можайске, Коломне и Серпухове рекордно теплую погоду, температура воздуха достигла почти 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Температурный рекорд перекрывался в ряде городов на юге Подмосковья. В Можайске было 19,4 градуса, в Коломне – ровно 19, в Серпухове – 19,0 градусов", - сказала Позднякова.

Синоптик также отметила, что в Коломне и Серпухове в последний раз так тепло в октябре было в 2012 году, а Можайск побил рекорд 1957 года.