В Башкирии поручили разработать план, чтобы жители не спились на Новый год

УФА, 21 окт - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поручил правительству региона разработать план для того, чтобы жители не спились на новогодних каникулах.
По словам Хабирова, "многие семьи во время новогодних каникул будут пьянствовать, и ухудшится криминальная обстановка".
"Я готов пойти на то, что в эти 10 дней мы примем регулятивные меры в плане продажи алкоголя. Эта мера непопулярная, но опыт наших действий во время сабантуев, во время проведения ряда праздников показал, что это работает. Конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники, но мы должны подумать, как правильно поступить. Внесите мне предложения", - заявил на оперативном совещании Радий Хабиров, обращаясь к членам правительства.
Он отметил, что в новогодние каникулы необходимо проводить больше спортивных и культурных мероприятий.
Ранее по поручению главы региона в Башкирии запретили продажу алкогольной продукции в праздничные дни, в том числе в местах проведения Сабантуя.