В Башкирии поручили разработать план, чтобы жители не спились на Новый год

"Я готов пойти на то, что в эти 10 дней мы примем регулятивные меры в плане продажи алкоголя. Эта мера непопулярная, но опыт наших действий во время сабантуев, во время проведения ряда праздников показал, что это работает. Конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники, но мы должны подумать, как правильно поступить. Внесите мне предложения", - заявил на оперативном совещании Радий Хабиров, обращаясь к членам правительства.