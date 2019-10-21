Тайник нашли в музее-усадьбе художника Павла Щербова в Гатчине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. В доме известного русского художника-карикатуриста Павла Щербова обнаружен тайник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, во время проведения работ по инженерному обследованию чердака историко-мемориального музея-усадьбы П.Е. Щербова в Гатчине, в полости бетонного блока найден альбом с набросками, фамильная печатка "Щербовъ", а также конверт с личными документами.

"Особую ценность представляет альбом с набросками, по предварительным данным, руки Павла Егоровича Щербова. При первом изучении научные сотрудники музея отнесли его к ранним, неопубликованным работам, что интересно с точки зрения формирования художественного стиля художника",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в бумажный конверт были аккуратно сложены одиннадцать документов. Среди них метрическая выписка и заграничный паспорта, документы о дворянском происхождении художника и его отца, завещание отца, государственные ценные бумаги и несколько документов, связанных с заграничными путешествиями художника.