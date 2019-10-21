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РИА Новости
Культура

Дом, в котором был написан "Хоббит", выставили на продажу

12:56 21.10.2019
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© Фото : instagram of Breckon & Breckon property agencyДом, в котором жил Джон Толкиен
Дом, в котором жил Джон Толкиен
© Фото : instagram of Breckon & Breckon property agency
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Особняк в Оксфорте, в котором жил Дж.Р.Р. Толкиен, когда написал "Хоббита", выставлен на продажу за 5,9 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.
Голубая табличка на стене гласит: "Дж.Р.Р.Толкиен, автор "Властелина колец" жил здесь с 1930 по 1947 гг".
Дом был куплен частным лицом в 2004 году за 1,95 миллиона долларов.
У здания нет выдающихся архитектурных достоинств, но ему была присвоена вторая категория (в Великобритании ее получают дома, представляющие особый интерес, — Прим. ред.) только из-за того, что в нем жил Толкиен.
На Amazon Studios сейчас идет работа над телесериалом "Властелин колец", который может стать самым дорогостоящим в истории, его бюджет составил один миллиард долларов.
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