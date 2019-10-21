Дом, в котором был написан "Хоббит", выставили на продажу

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Особняк в Оксфорте, в котором жил Дж.Р.Р. Толкиен, когда написал "Хоббита", выставлен на продажу за 5,9 миллиона долларов, . Особняк в Оксфорте, в котором жил Дж.Р.Р. Толкиен, когда написал "Хоббита", выставлен на продажу за 5,9 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

Голубая табличка на стене гласит: "Дж.Р.Р.Толкиен, автор "Властелина колец" жил здесь с 1930 по 1947 гг".

Дом был куплен частным лицом в 2004 году за 1,95 миллиона долларов.

У здания нет выдающихся архитектурных достоинств, но ему была присвоена вторая категория (в Великобритании ее получают дома, представляющие особый интерес, — Прим. ред.) только из-за того, что в нем жил Толкиен.