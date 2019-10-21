Полиция Испании провела обыски в доме адвоката Пучдемона

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция Испании в понедельник утром провела обыск в доме адвоката бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Гонсало Бойе в рамках операции по борьбе с отмыванием денежных средств, связанным с транспортировкой наркотиков, сообщает Полиция Испании в понедельник утром провела обыск в доме адвоката бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Гонсало Бойе в рамках операции по борьбе с отмыванием денежных средств, связанным с транспортировкой наркотиков, сообщает газета Mundo.

По данным издания, указание на проведение операции было получено от судьи Национального суда Марии Тардон. Помимо этого, она распорядилась провести другие обыски. Согласно источникам суда, проводимые обыски не связаны с работой Бойе в качестве адвоката Пучдемона.

Причина проведения операции не разглашается. Как сообщает Mundo, Бойе также ранее защищал интересы знаменитого испанского наркобарона Хосе Рамона Прадо Бугальо, больше известного как Сито Минянко. В конце января Бугальо был приговорен к четырем годам заключения и штрафу в 6 миллионов евро за отмывание денег.