Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T11:37Z
https://ria.ru/20191021/1560018418.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_0:12:3071:1739_1036x0_80_0_0_8e8e4f2812ec070e03445f525db55039.jpg
РИА Новости

Полиция Испании провела обыски в доме адвоката Пучдемона

11:37 21.10.2019
198
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция Испании в понедельник утром провела обыск в доме адвоката бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Гонсало Бойе в рамках операции по борьбе с отмыванием денежных средств, связанным с транспортировкой наркотиков, сообщает газета Mundo.
По данным издания, указание на проведение операции было получено от судьи Национального суда Марии Тардон. Помимо этого, она распорядилась провести другие обыски. Согласно источникам суда, проводимые обыски не связаны с работой Бойе в качестве адвоката Пучдемона.
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
20 октября, 14:36РИА Новости
В Барселоне тысячи противников независимости Каталонии провели акцию
Причина проведения операции не разглашается. Как сообщает Mundo, Бойе также ранее защищал интересы знаменитого испанского наркобарона Хосе Рамона Прадо Бугальо, больше известного как Сито Минянко. В конце января Бугальо был приговорен к четырем годам заключения и штрафу в 6 миллионов евро за отмывание денег.
Биография Сито Минянко легла в основу книги Fariña (галисийский – "мука"), а также одноименного сериала, вышедшего в прошлом году, в которых рассказывается о начале контрабанды кокаина в Европу из Латинской Америки в 1980-е годы.
Акция протеста в Барселоне
19 октября, 16:25РИА Новости
В испанском МВД прокомментировали беспорядки в Каталонии
100000
Обсудить 0
Карлес ПучдемонЛатинская АмерикаМоскваЕвропаВ мире
Рекомендуем
Протесты в Барселоне
Протестующие закидывают краской департамент внутренних дел Каталонии
РИА
Новости
Пожар в историческом здании Cavallerizza Reale в Турине, Испания. 21 октября 2019
В Турине загорелся объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
Индийские военные сообщили об обстреле боевиков в Кашмире
Полицейский во Франции
В Париже проверят почти 30 полицейских, заподозренных в экстремизме
Лента
новостей
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
СМИ: в Каталонии в воскресенье задержали шесть участников протестов
Участники акции протеста в Гонконге
Китай призвал избегать двойных стандартов в оценке протестов в Гонконге
Последствия протестов в Барселоне
В Барселоне исполняющего обязанности премьера Испании встретили митингом
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
В Барселоне тысячи противников независимости Каталонии провели акцию
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман
Михаил Фридман прибыл в испанский суд по делу о банкротстве компании Zed
Логотип ОБСЕ
В Москве 6 ноября пройдет конференция ОБСЕ по свободе СМИ
Акция протеста в Барселоне
В испанском МВД прокомментировали беспорядки в Каталонии
Банкноты номиналом 1000 рублей
Россия предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит
Панорама Тегерана, Иран
Тегеран передал ООН данные о нападении на иранский танкер в Красном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
Лента новостейМолния