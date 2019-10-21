В Минэкономики Германии поддержали идею бизнеса о строительстве космодрома

БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер поддержал предложение союза немецкой промышленности (BDI) о строительстве в Германии космодрома, намерен изучить этот вопрос.
Ранее в BDI выступили с предложением о строительстве первого в Германии космодрома, он может быть построен в Нижней Саксонии или Мекленбурге-Передней Померании. По идее немецкого бизнеса, с космодрома могут стартовать небольшие ракеты, которые доставляют на орбиту Земли спутники.
"В начале 2020 года я намерен представить ключевые моменты закона о космосе. Путешествия в космос вдохновляют многих людей и обеспечивают тысячи рабочих мест в Германии. Мы являемся лидерами в области спутниковых технологий. Поэтому я с удовольствием изучу предложение BDI о космодроме", - заявил министр в интервью таблоиду BILD.