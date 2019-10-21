В Минэкономики Германии поддержали идею бизнеса о строительстве космодрома

Ранее в BDI выступили с предложением о строительстве первого в Германии космодрома, он может быть построен в Нижней Саксонии или Мекленбурге-Передней Померании. По идее немецкого бизнеса, с космодрома могут стартовать небольшие ракеты, которые доставляют на орбиту Земли спутники.