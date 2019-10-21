Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T11:35Z
https://ria.ru/20191021/1560018272.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/18/1555351878_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_529bc94a23aeb50bbd16071f1e6b711b.jpg
РИА Новости
РИА Наука

В Минэкономики Германии поддержали идею бизнеса о строительстве космодрома

11:35 21.10.2019
807
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФедеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер поддержал предложение союза немецкой промышленности (BDI) о строительстве в Германии космодрома, намерен изучить этот вопрос.
Ранее в BDI выступили с предложением о строительстве первого в Германии космодрома, он может быть построен в Нижней Саксонии или Мекленбурге-Передней Померании. По идее немецкого бизнеса, с космодрома могут стартовать небольшие ракеты, которые доставляют на орбиту Земли спутники.
"В начале 2020 года я намерен представить ключевые моменты закона о космосе. Путешествия в космос вдохновляют многих людей и обеспечивают тысячи рабочих мест в Германии. Мы являемся лидерами в области спутниковых технологий. Поэтому я с удовольствием изучу предложение BDI о космодроме", - заявил министр в интервью таблоиду BILD.
Плавучий космодром Морской старт
8 октября, 08:54Радио Sputnik
Плавучий космодром "Морской старт" перебазируют из США в Россию
871205
Обсудить 0
РИА НаукаМинэкономики ФРГBildПетер АльтмайерНижняя СаксонияКосмос - РИА НаукаГерманияБерлин (город)
Рекомендуем
Космический корабль «Восход-1»
"Роскосмос" рассекретил документы о первом многоместном корабле "Восход"
РИА
Новости
Вид на реку Амазонку с борта МКС
США помешают отправке Россией иранского космонавта на МКС, считает эксперт
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Россия поддержит решение Турции и Сирии об изменении Аданского соглашения
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Столкновение астероида с Землей
Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли
Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев
РЭЦ, российские банки и партнеры из Африки создадут платформу для расчетов
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
"Роскосмос" адаптирует корабль "Орел" под ракету "Союз-5"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
В Минобороны объяснили, почему одну из ракет не задействовали на учениях
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал соглашение об исследовании космоса странами СНГ
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия
МИД предупредил россиян о задержках и отменах рейсов в Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
Лента новостейМолния