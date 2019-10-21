Китай призвал избегать двойных стандартов в оценке протестов в Гонконге

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Западные СМИ и политики должны избегать двойных стандартов в оценке протестов и актов насилия в Гонконге и городах Европы, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на ситуацию в Каталонии и в Лондоне, мы знаем, что многие жители Китая внимательно следят за развитием событий. Мы считаем, что происходящее в Испании и Великобритании является внутренним делом этих государств и надеемся, что соответствующие проблемы будут урегулированы надлежащим образом в рамках закона", - заявила Хуа Чуньин.

При этом, по ее словам, "в отношении актов насилия и незаконной деятельности, которые происходят в разных точках планеты, даже, если их форма одинакова, западные СМИ и политики, очевидно, имеют совершенно иное отношение".

"Здесь можно отметить два важных момента. Во-первых, так называемая демократия и права человека являются не чем иным, как прикрытием и лицемерным оправданием для вмешательства Запада в дела Гонконга. Во-вторых, к актам насилия должно быть одинаковое отношение и равные стандарты, так как двойные стандарты, попустительство и потворство в конечном итоге навредят всем сторонам", - заявила она.

Дипломат подчеркнула, что "последние события заставили нас четко осознать, что красивые заявления некоторых западных политиков подобны миражу в пустыне или пению Сирен, когда не можешь отчетливо различить правду и ложь, добро и зло, в конечном счете потеряешь себя и заплатишь серьезную цену".

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.