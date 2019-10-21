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РИА Новости

Суд отказался заблокировать BlaBlaCar в России

11:24 21.10.2019 (обновлено: 16:43 21.10.2019)
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© Фото : BlaBlaCar / Artur M.Автобусный перевозчик BlaBlaCar
Автобусный перевозчик BlaBlaCar
© Фото : BlaBlaCar / Artur M.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск астраханской компании-перевозчика "Транс-Лайн", добивающейся блокировки сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar, передает корреспондент РИА Новости.
Представители "Транс-Лайн" требовали признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной к распространению на территории России. Как отметил истец, перевозчик из-за работы BlaBlaCar в их регионе несет убытки и лишается пассажиропотока.
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По задумке заявителей, после удовлетворения иска они бы добивались полной блокировки этого и других подобных приложений в России — по аналогии с мессенджером Telegram.
Ответчики и представитель Роскомнадзора, в свою очередь, попросили заявление отклонить, так как запрещенных сведений в приложении или на сайте BlaBlaCar не обнаружилось.
Компания "Транс-Лайн" уже обращалась в другие суды с аналогичными заявлениями, но безуспешно: Краснодарский краевой суд, Таганский районный суд столицы и вышестоящие инстанции отказались удовлетворять требования перевозчика.
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BlaBlaCar — крупнейший в мире карпулинговый сервис, компания основана в 2006 году во Франции.
В России BlaBlaCar появился в 2014 году. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу для регулярных автобусных перевозчиков.
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