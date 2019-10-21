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РИА Новости

Пресс-конференция об итогах 100-дневного космического полета "Спектр-РГ"

11:21 21.10.2019 (обновлено: 15:41 21.10.2019)
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22 октября в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Космический аппарат "Спектр-РГ": сто дней полета".
Участники:
- научный руководитель проекта "Спектр-РГ", академик РАН Рашид СЮНЯЕВ;
- заместитель начальника управления – начальник отдела Госкорпорации "Роскосмос" Виктор ВОРОН;
- заместитель начальника комплекса АО "НПО им. Лавочкина" Илья ЛОМАКИН;
- заместитель научного руководителя проекта "Спектр-РГ", член-корреспондент РАН Евгений ЧУРАЗОВ;
- ведущий научный сотрудник ИКИ РАН, член-корреспондент РАН Марат ГИЛЬФАНОВ;
- научный руководитель телескопа ART-XC, руководитель отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН Михаил ПАВЛИНСКИЙ;
- руководитель отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН Владимир НАЗАРОВ.

21 октября 2019 г. – сто дней полета космической астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", предназначенной для самой масштабной "переписи" скоплений галактик во Вселенной. Обсерватория была выведена в космос 13 июля 2019 г. с космодрома Байконур.
Об итогах 100-дневного перелета и о результатах первых наблюдений с помощью телескопов "Спектра-РГ" расскажут участники пресс-конференции.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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