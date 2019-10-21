В Госдуму внесли проект о передаче сигнала о пожаре в общественных местах

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровсой области внёс в Госдуму проект об автоматической передаче сигнала о возникновении пожара в школах, ТЦ и кинотеатрах без участия его работников, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы подчёркивают, основной причиной гибели людей и значительного материального ущерба при пожаре являются его позднее обнаружение и сообщение о нем, паника и непрофессионализм обслуживающего персонала объектов, неисправность локальных автоматических установок пожарной сигнализации.

Как отмечается в документе, результаты проведенных внеплановых проверок объектов в России после трагедии в Кемерово в марте 2018 года показывали, что "сложившаяся система обеспечения пожарной безопасности не в полной мере отвечает требованиям по обеспечению безопасности людей на указанных объектах".

"С учетом вышеизложенного подготовлен проект федерального закона, ... которым предлагается установить дополнительные требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2.1 (театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с посадочными местами в закрытых помещениях) и Ф3.1 (здания организации торговли) в части обеспечения дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации", - говорился в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, данный законопроект позволит "исключить человеческий фактор при оповещении подразделений пожарной охраны о возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, что существенно повысит уровень обеспечения пожарной безопасности".