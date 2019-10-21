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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о передаче сигнала о пожаре в общественных местах

11:21 21.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровсой области внёс в Госдуму проект об автоматической передаче сигнала о возникновении пожара в школах, ТЦ и кинотеатрах без участия его работников, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы подчёркивают, основной причиной гибели людей и значительного материального ущерба при пожаре являются его позднее обнаружение и сообщение о нем, паника и непрофессионализм обслуживающего персонала объектов, неисправность локальных автоматических установок пожарной сигнализации.
Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
26 марта 2018, 14:34РИА Новости
Охранник кемеровского ТЦ отключил систему оповещения после сигнала о пожареСледователи решают вопрос о задержании этого сотрудника. По делу о пожаре, унесшем жизни 64 человек, уже допросили четырех подозреваемых.
Как отмечается в документе, результаты проведенных внеплановых проверок объектов в России после трагедии в Кемерово в марте 2018 года показывали, что "сложившаяся система обеспечения пожарной безопасности не в полной мере отвечает требованиям по обеспечению безопасности людей на указанных объектах".
"С учетом вышеизложенного подготовлен проект федерального закона, ... которым предлагается установить дополнительные требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2.1 (театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с посадочными местами в закрытых помещениях) и Ф3.1 (здания организации торговли) в части обеспечения дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации", - говорился в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, данный законопроект позволит "исключить человеческий фактор при оповещении подразделений пожарной охраны о возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, что существенно повысит уровень обеспечения пожарной безопасности".
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
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Госдума РФКемеровоРоссияПроисшествия
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