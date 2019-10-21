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РИА Новости

Михаил Фридман прибыл в испанский суд по делу о банкротстве компании Zed

11:19 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Архивное фото
МАДРИД, 21 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Фридман прибыл в Национальный суд Испании по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide.
Слушание по делу Фридмана переносились дважды. Защита просила опросить Фридмана по видеосвязи, однако судья отказал.
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Запрос о вызове Фридмана в суд направил прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда, расследующий дело о попытке приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи). Обвинение считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide", которой руководил Хавьер Перес-Долсет.
Ранее представитель бизнесмена опроверг все предъявленные обвинения и заявил РИА Новости, что Фридман намерен подать иски в Испании и других странах против третьих лиц, которые предоставили ложную информацию о его причастности к банкротству группы Zed. По мнению представителя, эти "обвинения являются продуктом теории дикого заговора, выдуманной Хавьером Перес-Долсетом, ведущим акционером Zed+, и его коллегами, которые, как было установлено, предоставили ложные и вводящие в заблуждение доказательства в связи с банкротством Zed+ и его дочерней компании Zed Worldwide".
Представитель бизнесмена также обратил внимание, что Фридману не предъявлены в Испании какие-либо официальные обвинения в уголовном или ином правонарушении в связи с банкротством группы Zed, в настоящее время ведется предварительное расследование.
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