Михаил Фридман прибыл в испанский суд по делу о банкротстве компании Zed

МАДРИД, 21 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Фридман прибыл в Национальный суд Испании по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide.

Слушание по делу Фридмана переносились дважды. Защита просила опросить Фридмана по видеосвязи, однако судья отказал.

Запрос о вызове Фридмана в суд направил прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда, расследующий дело о попытке приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи). Обвинение считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide", которой руководил Хавьер Перес-Долсет.

Ранее представитель бизнесмена опроверг все предъявленные обвинения и заявил РИА Новости, что Фридман намерен подать иски в Испании и других странах против третьих лиц, которые предоставили ложную информацию о его причастности к банкротству группы Zed. По мнению представителя, эти "обвинения являются продуктом теории дикого заговора, выдуманной Хавьером Перес-Долсетом, ведущим акционером Zed+, и его коллегами, которые, как было установлено, предоставили ложные и вводящие в заблуждение доказательства в связи с банкротством Zed+ и его дочерней компании Zed Worldwide".