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РИА Новости
Культура

Обладатель премии Grammy Даниил Трифонов выступит в Мариинском театре

11:55 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкПианист Даниил Трифонов выступает на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
Пианист Даниил Трифонов выступает на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Пианист, лауреат конкурса Чайковского, обладатель музыкальной премии Grammy, артист года по версии журнала Musical America Даниил Трифонов выступит в Мариинском театре, сообщили в пресс-службе театра.
Программы выступлений Трифонова посвящены русским композиторам. 21 октября пианист будет солировать в концерте для фортепиано с оркестром Александра Скрябина. Это произведение в нынешнем сезоне он представит с Нью-Йоркским филармоническим оркестром в качестве постоянного приглашенного артиста и на открытии сезона музыкальной академии New World Symphony.
В исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в этот вечер также прозвучат сюита из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Николая Римского-Корсакова и сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Программа монографического концерта 22 октября будет посвящена Сергею Прокофьеву. Прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром и фрагменты музыки балета "Золушка".
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КультураМузыкаНовости культурыДаниил ТрифоновМариинский театрВалерий Гергиев
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