Обладатель премии Grammy Даниил Трифонов выступит в Мариинском театре

Пианист Даниил Трифонов выступает на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Пианист, лауреат конкурса Чайковского, обладатель музыкальной премии Grammy, артист года по версии журнала Musical America Даниил Трифонов выступит в Мариинском театре, сообщили в пресс-службе театра.

Программы выступлений Трифонова посвящены русским композиторам. 21 октября пианист будет солировать в концерте для фортепиано с оркестром Александра Скрябина. Это произведение в нынешнем сезоне он представит с Нью-Йоркским филармоническим оркестром в качестве постоянного приглашенного артиста и на открытии сезона музыкальной академии New World Symphony.

В исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в этот вечер также прозвучат сюита из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Николая Римского-Корсакова и сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского.