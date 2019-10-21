В Париже проверят почти 30 полицейских, заподозренных в экстремизме

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководство префектуры полиции Парижа проверит почти 30 стражей порядка, на которых поступили жалобы, касающиеся их экстремистских взглядов, сообщает телеканал Руководство префектуры полиции Парижа проверит почти 30 стражей порядка, на которых поступили жалобы, касающиеся их экстремистских взглядов, сообщает телеканал BFMTV

Данные сигналы были собраны с начала октября, после атаки сотрудника префектуры на своих коллег, в связи с чем префект заявил о необходимости незамедлительно сообщать о признаках радикализации в рядах правоохранителей.

Из 27 полицейских, упомянутых в жалобах, трое временно отстранены от службы, а двое были вынуждены сдать табельное оружие на время расследования.