В Париже проверят почти 30 полицейских, заподозренных в экстремизме

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководство префектуры полиции Парижа проверит почти 30 стражей порядка, на которых поступили жалобы, касающиеся их экстремистских взглядов, сообщает телеканал BFMTV.
Данные сигналы были собраны с начала октября, после атаки сотрудника префектуры на своих коллег, в связи с чем префект заявил о необходимости незамедлительно сообщать о признаках радикализации в рядах правоохранителей.
13 июня 2017, 12:26РИА НовостиВ Британии и Франции ужесточат борьбу с экстремизмом в интернете
Из 27 полицейских, упомянутых в жалобах, трое временно отстранены от службы, а двое были вынуждены сдать табельное оружие на время расследования.
Программист префектуры полиции Парижа 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon) 3 октября напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. В результате атаки скончались четыре человека. Нападавший был нейтрализован. Прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама. -0-