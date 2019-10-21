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РИА Новости

В Париже проверят почти 30 полицейских, заподозренных в экстремизме

11:17 21.10.2019 (обновлено: 12:03 21.10.2019)
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© РИА Новости / Жюльен МаттиаПолицейский во Франции
Полицейский во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Полицейский во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководство префектуры полиции Парижа проверит почти 30 стражей порядка, на которых поступили жалобы, касающиеся их экстремистских взглядов, сообщает телеканал BFMTV.
Данные сигналы были собраны с начала октября, после атаки сотрудника префектуры на своих коллег, в связи с чем префект заявил о необходимости незамедлительно сообщать о признаках радикализации в рядах правоохранителей.
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Из 27 полицейских, упомянутых в жалобах, трое временно отстранены от службы, а двое были вынуждены сдать табельное оружие на время расследования.
Программист префектуры полиции Парижа 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon) 3 октября напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. В результате атаки скончались четыре человека. Нападавший был нейтрализован. Прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама. -0-
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