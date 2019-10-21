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РИА Новости

В Бейруте демонстранты заблокировали основные дороги

11:05 21.10.2019
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© AP Photo / Bilal HusseinДемонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан
Демонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан
© AP Photo / Bilal Hussein
Демонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Демонстранты блокировали в понедельник основную трассу, ведущую в Бейрут с севера страны, покрышками и мусорными баками забаррикадированы ряд основных дорог в самой ливанской столице, рассказал РИА Новости один из участников антиправительственных протестов.
"Автострада и морская дорога из Бейрута на север блокирована, дороги в Бейруте тоже. Активисты подожгли мусорные баки и покрышки. Устанавливают баррикады из подручных средств",- сказал собеседник агентства.
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири
20 октября, 17:02РИА Новости
Премьер Ливана обсудит снижение зарплат министров на фоне протестов
По всей стране проходит общая забастовка. Закрыты все банки, госучреждения, школы, университеты и крупные магазины.
В четверг в Ливане начались массовые акции протеста. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.
Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса. В субботу вице-премьер и три министра, состоящие в христианской партии "Ливанские силы", подали в отставку.
Шествие в южном пригороде Бейрута, посвященное траурному дню мусульман-шиитов Ашура
20 октября, 00:47РИА Новости
Министры христианской партии вышли из правительства Ливана из-за протестов
Премьер Ливана в воскресенье обсудил с политическими силами страны программу экстренных экономических мер, в числе которых снижение зарплат нынешним и прежним министрам и депутатам на 50%, чтобы добиться прекращения массовых антиправительственных акций протеста.
В числе других мер, которые обсуждают ливанские политики для сокращения госрасходов, - упразднение ряда министерств и госкомиссий, в частности, министерства информации.
Программа также включает "отмену всех видов повышения НДС, налогов на услуги связи и общественных услуг, отмену банковской тайны в отношении депутатов, министров и должностных лиц государства, приватизацию телекоммуникационного сектора и принятие закона о возврате украденных средств".
Шествие в южном пригороде Бейрута, посвященное траурному дню мусульман-шиитов Ашура
Вчера, 01:21РИА Новости
ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
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