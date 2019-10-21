Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T11:04Z
https://ria.ru/20191021/1560016643.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1036x0_80_0_0_b9e55b05d9cf0870a9c0fc94717cd639.jpg
РИА Новости

Во Львове столкнулись две маршрутки

11:04 21.10.2019
78
© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Десять человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов на остановке общественного транспорта во Львове, сообщила в понедельник пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.

"Двадцать первого октября в 9.20 (совпадает с мск - ред.) на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта. Как предварительно выяснили правоохранители, пострадали десять пассажиров автобусов", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автомобили скорой помощи
20 октября, 19:18РИА Новости
В Петербурге более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой
000000
Обсудить 0
МоскваЛьвовУкраинаВ мире
Рекомендуем
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки
РИА
Новости
Смерч
В Техасе почти сто тысяч человек остались без света из-за торнадо
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В мурманском порту локализовали крупный пожар
Палка для селфи
На Кубани женщина упала с обрыва при попытке сделать селфи на водопаде
Лента
новостей
Страховой полис ОСАГО
Эксперты АКРА считают неизбежным рост стоимости ОСАГО
Демонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан
В Бейруте демонстранты заблокировали основные дороги
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Полиция: водитель перевернувшейся в Петербурге маршрутки ехал на красный
Кибербезопасность
Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Под Белогородом три человека погибли в ДТП
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуму внесли проект о передаче сигнала о пожаре в общественных местах
Полиция
В Свердловской области газовоз перевернулся на трассе
Дежурная часть МЧС
В мурманском порту потушили крупный пожар
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман
Михаил Фридман прибыл в испанский суд по делу о банкротстве компании Zed
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
Лента новостейМолния