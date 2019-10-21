Во Львове столкнулись две маршрутки

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Десять человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов на остановке общественного транспорта во Львове, сообщила в понедельник пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
"Двадцать первого октября в 9.20 (совпадает с мск - ред.) на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта. Как предварительно выяснили правоохранители, пострадали десять пассажиров автобусов", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.