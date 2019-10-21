На Кубани женщина упала с обрыва при попытке сделать селфи на водопаде

КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Женщина во время отдыха на Кубани забралась на вершину водопада и упала оттуда при попытке сделать селфи, пострадавшую с различными травмами эвакуировали спасатели, сообщает пресс-служба ГКУ "Кубань-СПАС".
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"На минувших выходных 37-летняя жительница Гулькевичи с семьей отдыхала в районе поселка Никитино Мостовского района. Двадцатого октября женщина забралась на вершину водопада, чтобы сделать селфи, но поскользнулась и упала с пятиметрового обрыва", - говорится в сообщении.
На место по вызову родственников прибыли сотрудники Псебайского отряда "Кубань-СПАС". "Спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшую по труднодоступному рельефу протяженностью около 1,5 километра. Женщину с различными травмами передали врачам скорой помощи", - отмечается в релизе.