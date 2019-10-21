На Кубани женщина упала с обрыва при попытке сделать селфи на водопаде

КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Женщина во время отдыха на Кубани забралась на вершину водопада и упала оттуда при попытке сделать селфи, пострадавшую с различными травмами эвакуировали спасатели, сообщает пресс-служба ГКУ "Кубань-СПАС".

"На минувших выходных 37-летняя жительница Гулькевичи с семьей отдыхала в районе поселка Никитино Мостовского района. Двадцатого октября женщина забралась на вершину водопада, чтобы сделать селфи, но поскользнулась и упала с пятиметрового обрыва", - говорится в сообщении.