В Турине загорелся объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул незадолго до 8 утра и распространился на всю крышу исторического здания, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На месте работают шесть пожарных команд. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Его причины пока не установлены. Архитектурный комплекс несколько лет выполняет роль общественного культурного центра.