В Турине загорелся объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

РИМ, 21 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Пожар произошел в понедельник утром в здании королевских конюшен (Cavallerizza Reale) в центре итальянского Турина, сообщает телеканал Rainews24.
Огонь вспыхнул незадолго до 8 утра и распространился на всю крышу исторического здания, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Le toit de la Cavallerizza Reale de Turin, patrimoine Unesco, est parti en flamme dans la nuit.https://t.co/jlQVgTQ9C0#unesco #torino #cavallerizzareale— B. Italie by Sandrine Ferri (@sandrine_ferri) October 21, 2019
На месте работают шесть пожарных команд. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Его причины пока не установлены. Архитектурный комплекс несколько лет выполняет роль общественного культурного центра.
Incendio alla Cavallerizza reale di Torino. Il video delle operazioni di @emergenzavvf. @TgrRai #ioseguoTgr pic.twitter.com/O1RqyV5cd1— Tgr Rai Piemonte (@TgrPiemonte) October 21, 2019