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РИА Новости
Культура

В Турине загорелся объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

10:54 21.10.2019 (обновлено: 11:09 21.10.2019)
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© Фото : Vigili del FuocoПожар в историческом здании "Cavallerizza Reale" в Турине, Испания. 21 октября 2019
Пожар в историческом здании Cavallerizza Reale в Турине, Испания. 21 октября 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
РИМ, 21 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Пожар произошел в понедельник утром в здании королевских конюшен (Cavallerizza Reale) в центре итальянского Турина, сообщает телеканал Rainews24.
Огонь вспыхнул незадолго до 8 утра и распространился на всю крышу исторического здания, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На месте работают шесть пожарных команд. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Его причины пока не установлены. Архитектурный комплекс несколько лет выполняет роль общественного культурного центра.
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Спортсмены и команды
Александр Логунов
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