Кубань увеличила урожай риса в 2019 году на 27%, до 950 тысяч тонн

КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Рисоводы Краснодарского края в текущем году собрали 950 тысяч тонн зерна, увеличив тем самым урожай риса почти на 27% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край завершил уборку риса. Его урожай достиг почти 950 тысяч тонн. В этом году нашим рисоводом удалось собрать на 200 тысяч тонн больше зерна, чем в прошлом", - сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что увеличилась и площадь жатвы. "Всего было скошено и обмолочено 125 тысяч гектаров рисовых чеков. Все наши рисосеющие районы – Красноармейский, Калининский, Абинский, Крымский, Славянский, Северский, Темрюкский и Краснодар – потрудились на славу и вырастили хороший урожай", - отметил глава края.

По его словам, кубанский рис – самый конкурентоспособный в мире за счет своей экологичности. "У него высокий экспортный потенциал, наш рис пользуется спросом в 25 странах мира", - уточнил губернатор.

Он также отметил, что край старается всячески оказывать помощь рисоводам. Третий год подряд предусмотрена существенная государственная поддержка. В 2017 году на подачу-отвод воды и приобретение элитных семян риса власти региона направили более 156 миллионов рублей субсидий. В 2018 году они выросли до 215 миллионов рублей. В текущем они составили уже 240 миллионов рублей.