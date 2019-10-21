Первый патрульный корабль ВМФ для Арктики спустят на воду 25 октября

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" (проект 23550) для Военно-морского флота России будет спущен на воду 25 октября, сообщает в понедельник Минобороны.

Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.

"25 октября в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550", - сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе.

Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения; участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов.