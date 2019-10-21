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РИА Новости

Первый патрульный корабль ВМФ для Арктики спустят на воду 25 октября

10:47 21.10.2019 (обновлено: 10:49 21.10.2019)
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped imageМакет патрульного корабля арктического класса проекта 23550 "Иван Папанин"
Макет патрульного корабля арктического класса проекта 23550 Иван Папанин
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image
Макет патрульного корабля арктического класса проекта 23550 "Иван Папанин". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" (проект 23550) для Военно-морского флота России будет спущен на воду 25 октября, сообщает в понедельник Минобороны.
Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.
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"25 октября в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550", - сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе.
Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения; участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов.
Новое многофункциональное судно способно эффективно выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях. Основные тактико-технические характеристики: водоизмещение около 8500 тонн; длина свыше 100 метров; ширина около 20 метров, автономность плавания около 60 суток; район плавания – неограниченный.
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АрктикаАдмиралтейские верфиРоссияБезопасность
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