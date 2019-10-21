Украинское антикоррупционное агентство выявило нарушения у 58 партий

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах 58 политических сил, в частности в партиях президента Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, сообщила пресс-служба агентства.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019 года. По результатам анализа утвержден 121 вывод за указанный отчетный период. Из них 58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии", - сообщила НАПК в понедельник.

В частности, нарушения выявлены в отчетах партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина " и "Голос". В список партий, которые допустили нарушения в отчетах, вошли и те, которые не прошли в парламент в 2019 году. По каждому случаю будет оформлен протокол об административной ответственности.