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РИА Новости

Украинское антикоррупционное агентство выявило нарушения у 58 партий

10:39 21.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах 58 политических сил, в частности в партиях президента Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, сообщила пресс-служба агентства.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019 года. По результатам анализа утвержден 121 вывод за указанный отчетный период. Из них 58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии", - сообщила НАПК в понедельник.
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В частности, нарушения выявлены в отчетах партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина " и "Голос". В список партий, которые допустили нарушения в отчетах, вошли и те, которые не прошли в парламент в 2019 году. По каждому случаю будет оформлен протокол об административной ответственности.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у "Европейской солидарности" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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