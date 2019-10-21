Страх, что ребёнка похитят или убьют

Смерть Лизы Киселёвой по дороге в школу потрясла страну. Несколько тысяч жителей Саратова и приезжих добровольцев вышли искать ребёнка и готовы были линчевать подозреваемого в убийстве. Подспудный страх стал явным. Для миллионов родителей. Как теперь жить с этим страхом? Как защитить ребёнка локально и глобально? Ищем варианты с "Лизой Алерт".

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Потерять ребёнка — самый большой страх родителя. Упустил ненадолго из виду и уже страшно — вдруг что-то произошло?

В случае с Лизой сошлось множество факторов. Она оказалась в плохом месте, в плохое время. Подозреваемый в убийстве имел непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Дорога от дома до школы проходила через гаражный кооператив. Рядом не оказалось других взрослых.

Почему люди, судимые по насильственным статьям, выходят на свободу и потом ими никто не занимается? Могут ли помочь справиться с проблемой "безопасные маршруты" и чипирование детей? Нужно ли школы и детские сады обносить глухим забором? Что делать с подозрительным незнакомцем, который бродит у школьной ограды? Почему переписка в интернете сегодня завтра приводит вашего ребёнка на реальную встречу с мерзавцем? На что родители могут повлиять сами, и каким правилам безопасности научить детей?

Вместе с председателем добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорием Сергеевым и психологом отряда Анной Шипиловой разбираемся, с какого возраста можно отпускать детей на улицу одних и что им нужно сказать перед этим.

01:20 стихийный сбор в Саратове — это беспрецедентная история?

04:10 почему люди, которые представляют потенциальную угрозу, не могут быть отслежены и централизовано изолированы от общества

06:30 кто виноват в убийстве Лизы Киселёвой

08:12 о "главных убийцах детей"

09:00 как детям лучше рассказывать о правилах безопасного поведения

12:55 с какого возраста ребёнка можно отпускать одного и как ему объяснить, что нужно делать при встрече с угрозой

19:45 "должен уметь кричать": как научить ребёнка реагировать на насилие, которое происходит в школе или секции

23:45 о природных факторах исчезновения детей: лёд, лес, вода

29:00 как реагировать на странных людей, которые прогуливаются в рабочий день около школы

30:20 почему переписка в интернете сегодня завтра приводит вашего ребёнка на реальную встречу с мерзавцем

31: 40 что сказать ребёнку, когда он заводит свой профиль в соцсетях

32:55 какой опыт мы можем перенять у других стран в профилактике исчезновения детей

35:20 почему смертная казнь здесь не поможет, и почему нельзя жестоко наказывать родителей за невыполнение своих обязанностей

36:20 какие меры нужно предпринять, чтобы такая трагедия, как в Саратове, не повторилась

39:50 сами виноваты: как наше равнодушие и "ложная деликатность" становятся причиной исчезновения детей

41:25 алгоритм: что делать, если ваш ребёнок не вернулся из школы

44:00 какие девайсы помогут родителям отследить местонахождение детей

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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