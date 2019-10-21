Страх, что ребёнка похитят или убьют

Потерять ребёнка — самый большой страх родителя. Упустил ненадолго из виду и уже страшно — вдруг что-то произошло?
В случае с Лизой сошлось множество факторов. Она оказалась в плохом месте, в плохое время. Подозреваемый в убийстве имел непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Дорога от дома до школы проходила через гаражный кооператив. Рядом не оказалось других взрослых.
Почему люди, судимые по насильственным статьям, выходят на свободу и потом ими никто не занимается? Могут ли помочь справиться с проблемой "безопасные маршруты" и чипирование детей? Нужно ли школы и детские сады обносить глухим забором? Что делать с подозрительным незнакомцем, который бродит у школьной ограды? Почему переписка в интернете сегодня завтра приводит вашего ребёнка на реальную встречу с мерзавцем? На что родители могут повлиять сами, и каким правилам безопасности научить детей?
Вместе с председателем добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорием Сергеевым и психологом отряда Анной Шипиловой разбираемся, с какого возраста можно отпускать детей на улицу одних и что им нужно сказать перед этим.
01:20 стихийный сбор в Саратове — это беспрецедентная история?
04:10 почему люди, которые представляют потенциальную угрозу, не могут быть отслежены и централизовано изолированы от общества
06:30 кто виноват в убийстве Лизы Киселёвой
08:12 о "главных убийцах детей"
09:00 как детям лучше рассказывать о правилах безопасного поведения
12:55 с какого возраста ребёнка можно отпускать одного и как ему объяснить, что нужно делать при встрече с угрозой
19:45 "должен уметь кричать": как научить ребёнка реагировать на насилие, которое происходит в школе или секции
23:45 о природных факторах исчезновения детей: лёд, лес, вода
29:00 как реагировать на странных людей, которые прогуливаются в рабочий день около школы
30:20 почему переписка в интернете сегодня завтра приводит вашего ребёнка на реальную встречу с мерзавцем
31: 40 что сказать ребёнку, когда он заводит свой профиль в соцсетях
32:55 какой опыт мы можем перенять у других стран в профилактике исчезновения детей
35:20 почему смертная казнь здесь не поможет, и почему нельзя жестоко наказывать родителей за невыполнение своих обязанностей
36:20 какие меры нужно предпринять, чтобы такая трагедия, как в Саратове, не повторилась
39:50 сами виноваты: как наше равнодушие и "ложная деликатность" становятся причиной исчезновения детей
41:25 алгоритм: что делать, если ваш ребёнок не вернулся из школы
44:00 какие девайсы помогут родителям отследить местонахождение детей
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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