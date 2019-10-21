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РИА Новости
РИА Наука

"Роскосмос" рассекретил документы о первом многоместном корабле "Восход"

10:35 21.10.2019
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© РИА Новости / Скуратов / Перейти в фотобанкКосмический корабль «Восход-1»
Космический корабль «Восход-1»
© РИА Новости / Скуратов
Перейти в фотобанк
Космический корабль «Восход-1». Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскосмос на своем сайте опубликовал рассекреченные документы о создании, подготовке к полету и полете первого в мире многоместного космического корабля "Восход", состоявшегося 55 лет назад.
Советский корабль "Восход" был запущен с космодрома Байконур 12 октября 1964 года. На его борту находились космонавты Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Через сутки экипаж успешно возвратился на Землю.
"Сегодня мы публикуем документы, которые помогут восстановить подробности разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля "Восход", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
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На сайте опубликованы письма главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, приказы государственного комитета по оборонной технике СССР, постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, протоколы заседаний технического руководства, бортовые журналы Комарова, Феоктистова и Егорова, аудиозаписи сеансов связи с экипажем корабля "Восход" и послеполетной пресс-конференции.
В проспекте "Многоместный космический корабль "Восход", подписанном Королевым, указывается, что многоместный корабль "Восход" может быть создан на базе одноместного корабля "Восток". При этом в отличие от "Востока" космонавты впервые в истории советской космонавтики должны были лететь на орбиту без скафандров и приземляться в спускаемом аппарате, а не катапультироваться из него, для чего спускаемый аппарат был снабжен системой мягкой посадки.
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