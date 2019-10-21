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РИА Новости

В Красноярске в больницах остаются восемь пострадавших при прорыве дамбы

10:34 21.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Врачи выписали одного из девяти пострадавших при прорыве дамбы, госпитализированных в Красноярскую краевую клиническую больницу №1 (КККБ), состояние остальных не вызывает опасений, сообщил журналистам заведующий травматолого-ортопедического центра больницы Алексей Лубнин.
Ранее минздрав края сообщил о 18 госпитализированных в больницу ЦРБ Курагино и Красноярска. Холдинг "Сибзолото" сообщил о 44 пострадавших.
"На сегодняшний день уже восемь (госпитализированных). Поскольку один их доставленных 19 числа по его личному настоянию был выписан сегодня", - сказал Лубнин.
По его словам, все госпитализированы мужчины молодого трудоспособного возраста, пациентов в тяжелом состоянии нет. "По травмам - в основном это поверхностные механические повреждения. Надеемся, что в ближайшее время какая-то часть из них будет выписана на амбулаторное лечение", - сказал Лубнин.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 10:25РИА Новости
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По его словам, одному из пострадавших предстоит операция.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
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