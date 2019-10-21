В Красноярске в больницах остаются восемь пострадавших при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Врачи выписали одного из девяти пострадавших при прорыве дамбы, госпитализированных в Красноярскую краевую клиническую больницу №1 (КККБ), состояние остальных не вызывает опасений, сообщил журналистам заведующий травматолого-ортопедического центра больницы Алексей Лубнин.

Ранее минздрав края сообщил о 18 госпитализированных в больницу ЦРБ Курагино и Красноярска. Холдинг "Сибзолото" сообщил о 44 пострадавших.

"На сегодняшний день уже восемь (госпитализированных). Поскольку один их доставленных 19 числа по его личному настоянию был выписан сегодня", - сказал Лубнин.

По его словам, все госпитализированы мужчины молодого трудоспособного возраста, пациентов в тяжелом состоянии нет. "По травмам - в основном это поверхностные механические повреждения. Надеемся, что в ближайшее время какая-то часть из них будет выписана на амбулаторное лечение", - сказал Лубнин.

По его словам, одному из пострадавших предстоит операция.