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РИА Новости

В Екатеринбурге арестовали мужчину, убившего посетителя при налете на банк

10:32 21.10.2019
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© Фото : КП Екатеринбург / Евгений СтояновСотрудники полиции рядом с офисом банка "Открытие" в Екатеринбурге
Сотрудники полиции рядом с офисом банка Открытие в Екатеринбурге
© Фото : КП Екатеринбург / Евгений Стоянов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Кировский суд Екатеринбурга арестовал до 18 декабря Виталия Дикушина, который в пятницу совершил налет на банк "Открытие" и застрелил посетителя, пытавшегося его задержать, сообщает в понедельник пресс-служба свердловского областного суда.
В пятницу, 18 октября, вооруженный мужчина в маске с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и муляжом взрывного устройства ворвался в банк на улице Малышева и потребовал деньги. При попытке задержать грабителя был застрелен посетитель. СУСК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое.
"Вчера, 20 октября, Кировским районным судом Екатеринбурга была избрана мера пресечения Виталию Дикушину (нападение на банк "Открытие") в виде содержания под стражей до 18 декабря 2019 года включительно", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, задержанный - житель Ростовской области.
Сотрудники полиции рядом с офисом банка Открытие в Екатеринбурге
18 октября, 13:42РИА Новости
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