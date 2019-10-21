В Екатеринбурге арестовали мужчину, убившего посетителя при налете на банк

Сотрудники полиции рядом с офисом банка "Открытие" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Кировский суд Екатеринбурга арестовал до 18 декабря Виталия Дикушина, который в пятницу совершил налет на банк "Открытие" и застрелил посетителя, пытавшегося его задержать, сообщает в понедельник пресс-служба свердловского областного суда.

В пятницу, 18 октября, вооруженный мужчина в маске с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и муляжом взрывного устройства ворвался в банк на улице Малышева и потребовал деньги. При попытке задержать грабителя был застрелен посетитель. СУСК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое.

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"Вчера, 20 октября, Кировским районным судом Екатеринбурга была избрана мера пресечения Виталию Дикушину (нападение на банк "Открытие") в виде содержания под стражей до 18 декабря 2019 года включительно", – говорится в сообщении.