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РИА Новости
Война в Сирии

Иран надеется на урегулирование ситуации в северной части Сирии

10:30 21.10.2019 (обновлено: 12:00 21.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 окт - РИА Новости. Тегеран надеется, что ситуацию на севере Сирии удастся урегулировать, и выступает против военного присутствия Турции на территории этой страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Мы надеемся на как можно более скорое урегулирование", - сказал он на брифинге, добавив, что территориальную целостность Сирии необходимо соблюдать.
Официальный представитель иранского МИД также отметил, что Тегеран понимает обеспокоенность Турции за свою безопасность, но считает, что как Анкаре, так и Дамаску стоит соблюдать Аданское соглашение, заключенное двумя странами более 20 лет назад.
При этом он добавил, что Тегеран выступает против военного присутствия Турции на территории Сирии.
Кроме того, по словам Мусави, Тегеран заявлял о своей готовности помочь обеим странам в урегулировании ситуации в сфере безопасности.
"Мы не видим решения проблем в регионе посредством военных кампаний и военных действий. Противоречия должны решаться мирным путем", - подчеркнул он.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
На прошлой неделе, 17 октября США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
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