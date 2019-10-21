После прорыва дамбы под Красноярском в МЧС поступило более 500 звонков

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Свыше 520 звонков уже поступило на телефон "горячей линии" после прорыва защитной дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"На телефон "горячей линии" главного управления МЧС по Красноярскому краю поступили 522 обращения, из них 230 - за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в гостиницах Красноярска зарезервированы номера для родственников погибших и пострадавших. В частности, в гостинице "Огни Енисея" размещены 10 человек.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.