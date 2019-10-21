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РИА Новости

"Победа" прокомментировала претензии ФАС из-за аудиорекламы на борту

10:14 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Требования к аудиорекламе в транспортных средствах по действующему законодательству не распространяются на самолеты, а размещение рекламы на борту позволяет авиакомпании предлагать более дешевые билеты, заявили РИА Новости в пресс-службе низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), комментируя претензии ФАС.
Федеральная антимонопольная служба после жалобы возбудила дело против авиакомпании "Победа" по подозрению в нарушении закона "О рекламе" за трансляцию аудиорекламы на борту самолета.
"Претензия к аудиорекламе "Драмина" возникла впервые и вызывает удивление. Очевидно, что размещение рекламы на борту позволяет авиакомпании получить дополнительный доход и большую гибкость в предложении низких тарифов на авиабилеты. Кроме того, резонно уточнить, аудиореклама на радиостанциях, которые слушают подавляющее большинство автомобилистов в дороге, тоже не должна транслироваться?", - сказала собеседница агентства.
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"Также стоит обратить внимание, что в письме ФАС России от 10 марта 2011... ведомство сформулировало правовую позицию о применении статьи 20 закона о рекламе, согласно которой при размещении рекламы на транспортном средстве должны быть соблюдены требования правил дорожного движения... в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения и техническому осмотру транспортных средств. Согласно Воздушному кодексу, самолет относится к летательному аппарату, а не транспортному средству, и правилам дорожного движения не подчиняется", - подчеркнула представитель пресс-службы авиакомпании.
По ее словам, лоукостер уже подготовил и сформулировал свою позицию для ФАС. "Мы уверены, что "Победа" и ФАС больше всех заинтересованы в том, чтобы авиаперелеты становились доступнее", - добавила она.
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