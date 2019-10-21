В Тюмени не зафиксировали загрязнения воздуха после пожара на заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Загрязнения воздуха после произошедшего в воскресенье пожара на заводе "Полимер-Пласт" в Тюмени не зафиксировано, специалисты продолжают проводить анализы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В воскресенье, 20 октября, произошло возгорание в ангаре завода на площади 600 квадратных метров. В 13.59 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 950 квадратных метров. Пострадавших нет.

"По первым анализам уровня ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Сейчас еще идут в химической лаборатории анализы. Повторно делаем, чтобы никаких проблем не было. Это нужно на всякий случай, ведь снег пошел, дождь, могут быть немного другие результаты", – сказала собеседница агентства.