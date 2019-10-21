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РИА Новости

В Тюмени не зафиксировали загрязнения воздуха после пожара на заводе

10:14 21.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской областиПожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019
Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Загрязнения воздуха после произошедшего в воскресенье пожара на заводе "Полимер-Пласт" в Тюмени не зафиксировано, специалисты продолжают проводить анализы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В воскресенье, 20 октября, произошло возгорание в ангаре завода на площади 600 квадратных метров. В 13.59 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 950 квадратных метров. Пострадавших нет.
Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019
20 октября, 14:20РИА Новости
В Тюмени ликвидировали открытое горение на территории завода
"По первым анализам уровня ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Сейчас еще идут в химической лаборатории анализы. Повторно делаем, чтобы никаких проблем не было. Это нужно на всякий случай, ведь снег пошел, дождь, могут быть немного другие результаты", – сказала собеседница агентства.
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