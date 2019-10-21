В Чувашии полиция спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку

"По тревоге был поднят весь личный состав районного отдела полиции, в поисках также помогали представители администрации, охотоведы и местные жители. Обессиленную женщину, которая несколько дней провела без еды и воды, обнаружили в лесном массиве в полутора километрах от поселка Первомайский. Сотрудники полиции заметили красный платок, в котором сельчанка ушла из дома. Сама она лежала на земле и практически не могла двигаться от голода и холода", - говорится в сообщении.