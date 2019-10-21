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РИА Новости

Минздрав: требования к бережливым поликлиникам закрепят в 2020 году

10:11 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы
 Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Обязательные требования к "бережливым поликлиникам" в России будут закреплены законодательно уже летом 2020 года, это позволит вводить дополнительные выплаты для сотрудников данных медучреждений, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения предлагает закрепить статус "бережливой поликлиники" в нормативном акте.
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"Обязательные требования и степень медицинских организаций, внедряющих новую модель на основе бережливых технологий, будут законодательно закреплены уже летом 2020 года, что позволит субъектам РФ существенно расширить внедрение новой модели и уже в 2020 году вводить стимулирующие выплаты тем руководителям и медицинским работникам, чьи организации соответствуют этому статусу",- говорится в сообщении.
С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов - министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" - принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране. В пояснительных документах к проекту говорится, что ключевой принцип бережливой работы поликлиники - непрерывность производственного потока, без задержек и очередей. Этого можно достичь за счет равномерной загрузки персонала, рационального размещения людей и информации, оптимальной планировки площадей.
Посетители у регистратуры в поликлинике
11 октября, 16:45Липецкая область
В Липецкой области открыли бережливую поликлинику
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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