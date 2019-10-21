Минздрав: требования к бережливым поликлиникам закрепят в 2020 году

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Обязательные требования к "бережливым поликлиникам" в России будут закреплены законодательно уже летом 2020 года, это позволит вводить дополнительные выплаты для сотрудников данных медучреждений, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения предлагает закрепить статус "бережливой поликлиники" в нормативном акте.

"Обязательные требования и степень медицинских организаций, внедряющих новую модель на основе бережливых технологий, будут законодательно закреплены уже летом 2020 года, что позволит субъектам РФ существенно расширить внедрение новой модели и уже в 2020 году вводить стимулирующие выплаты тем руководителям и медицинским работникам, чьи организации соответствуют этому статусу",- говорится в сообщении.