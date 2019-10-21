Семьи погибших при прорыве дамб в Красноярске получат по миллиону рублей

"Губернатором принято решение о выделении адресной материальной помощи семьям погибших в размере одного миллиона рублей независимо от места из проживания. Семьи, в которых находятся пострадавшие члены семьи, сегодня их 20 человек, также от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью, и семьям, где числятся родственники пропавших без вести ... После завершения аварийно-спасательной операции также рассматривается вопрос о выделении адресной материальной помощи до 500 тысяч рублей", - сказала Пастухова.