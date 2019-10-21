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РИА Новости

Минздрав начал модернизацию поликлиник и ФАПов

10:03 21.10.2019
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© Фото : Светлана Задёра Регистратура в поликлинике
 Регистратура в поликлинике
© Фото : Светлана Задёра
Регистратура в поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
В августе президент Владимир Путин заявил о провале в первичном звене здравоохранения. Он поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена и инициировать подготовку соответствующих региональных программ. В начале октября премьер Дмитрий Медведев утвердил разработанные принципы модернизации.
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"Минздрав приступил к модернизации первичного звена здравоохранения. Модернизация затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах",- говорится в сообщении.
Один из основных принципов модернизации - это обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, уточнили в пресс-службе.
В 480 населённых пунктах России наблюдаются проблемы с доступом к медучреждениям первичного звена, отметили в Минздраве.
В рамках модернизации планируется также изменить условия работы медицинских кадров, поскольку в настоящее время врачи и санитары предпочитают работать в больницах, а не поликлиниках, пояснили в пресс-службе.
"Модернизация также предполагает вовлечение частных медицинских организаций в оказание медицинских услуг и обеспечение лекарственными препаратами граждан в амбулаторных условиях. Речь идет о вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний",- добавили в ведомстве.
Обеспечение пациентов лекарствами позволит снизить риск повторных осложнений, подчеркнули в пресс-службе.
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