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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Турции заявил, что курды покидают зону безопасности на севере Сирии

10:01 21.10.2019 (обновлено: 10:21 21.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото
АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Силы сирийских курдов начали покидать зону безопасности на севере Сирии, однако нарушения режима прекращения огня с их стороны продолжаются, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
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"Со стороны YPG (сил самообороны сирийских курдов) продолжается беспокоящий огонь. Мы отвечаем на него. Мы видим, что YPG начали покидать определенную нами зону. Осталось 35 часов до конца действия режима перемирия. Если террористические группировки полностью не выйдут из зоны, мы снова продолжим нашу операцию", - заявил Чавушоглу, выступая в Стамбуле.
Он добавил, что во вторник в Сочи состоится важная для урегулирования в Сирии встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Анкара выступает за политическое, а не военное решение сирийского кризиса, отметил министр.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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