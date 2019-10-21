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РИА Новости

Спасатели разобрали завалы после прорыва дамбы в Красноярском крае

10:00 21.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спасатели разобрали все завалы, образовавшиеся на удалении 1200 метров по течению реки Сейба после прорыва защитной дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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"Проведены работы по разбору завалов по течению реки Сейба по береговой линии на удалении 1200 метров, а также по разбору завалов и скоплению строительного мусора на островной части реки", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что за прошедшие сутки при проведении аварийно-спасательных работ была обследована береговая линия вдоль реки Сейба до впадения в реку Сисим.
"Для ликвидации чрезвычайной ситуации дополнительных сил и средств привлекаться не будет", - добавил представитель ведомства.
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