Спасатели разобрали завалы после прорыва дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спасатели разобрали все завалы, образовавшиеся на удалении 1200 метров по течению реки Сейба после прорыва защитной дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.

В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.

"Проведены работы по разбору завалов по течению реки Сейба по береговой линии на удалении 1200 метров, а также по разбору завалов и скоплению строительного мусора на островной части реки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за прошедшие сутки при проведении аварийно-спасательных работ была обследована береговая линия вдоль реки Сейба до впадения в реку Сисим.