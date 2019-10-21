Тегеран передал ООН данные о нападении на иранский танкер в Красном море

ТЕГЕРАН, 21 окт - РИА Новости. Тегеран передал ООН информацию о нападении на иранский танкер в Красном море, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы передали в ООН и Совбез ООН детали нападения на танкер", - сообщил Мусави в ходе брифинга, отметив, что тот, кто совершил нападение, ответит за это враждебное действие.

Иранский нефтяной танкер Sabiti 11 октября был атакован в Красном море в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидда, по нему было нанесено два ракетных удара. МИД Ирана заявил о нападении на танкер, в результате которого он получил повреждения и произошла утечка нефти. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана.