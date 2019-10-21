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РИА Новости

Тегеран передал ООН данные о нападении на иранский танкер в Красном море

09:54 21.10.2019
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 окт - РИА Новости. Тегеран передал ООН информацию о нападении на иранский танкер в Красном море, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Мы передали в ООН и Совбез ООН детали нападения на танкер", - сообщил Мусави в ходе брифинга, отметив, что тот, кто совершил нападение, ответит за это враждебное действие.
Танкер
16 октября, 17:44РИА Новости
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Иранский нефтяной танкер Sabiti 11 октября был атакован в Красном море в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидда, по нему было нанесено два ракетных удара. МИД Ирана заявил о нападении на танкер, в результате которого он получил повреждения и произошла утечка нефти. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана.
Власти Ирана проводят расследование нападение и пока не спешат называть, кто стоит за ним, однако подчеркивают, что это могло совершить либо одно, либо несколько государств.
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Аббас МусавиКрасное мореООНИранВ мире
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