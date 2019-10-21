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РИА Новости

В Нижегородской области сотрудник ГИБДД сдал экзамен на права за другого

09:52 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения
Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Начальник отдела ГИБДД одного из районов Нижегородской области, сдавший экзамен на водительские права за другого человека, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 17 октября, находясь в экзаменационном классе, начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Сергачском районе решил экзаменационные билеты в Федеральной информационной системе за другого человека.
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"В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФНижний НовгородПроисшествия
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