В Нижегородской области сотрудник ГИБДД сдал экзамен на права за другого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Начальник отдела ГИБДД одного из районов Нижегородской области, сдавший экзамен на водительские права за другого человека, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 17 октября, находясь в экзаменационном классе, начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Сергачском районе решил экзаменационные билеты в Федеральной информационной системе за другого человека.