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РИА Новости

СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

09:47 21.10.2019 (обновлено: 11:16 21.10.2019)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкМихаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, во время допроса
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, во время допроса
© СК РФ
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Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, во время допроса. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 35-летнему Михаилу Туватину, задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове, сообщил СК.
Обвиняемый полностью признал вину и детально рассказал об обстоятельствах случившегося, добавили в ведомстве.
Отец Михаила Туватина
14 октября, 21:05Радио Sputnik
Отец убийцы школьницы в Саратове поддержал идею смертной казни для сына
Ребенок пропал утром 9 октября по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. Через пару дней девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу, уже судимого за сексуальное насилие и разбой. После следственного эксперимента, во время которого подозреваемый показал место преступления, правоохранителям пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове
11 октября, 12:45РИА Новости
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
На допросе Туватин заявил, что самовольно поселился в заброшенном гараже. В день убийства девочка шла мимо и поинтересовалась у мужчины, его ли это гараж. "Испугавшись разоблачения", он затащил ребенка внутрь и убил.
Как писали СМИ, каждый день девочка ходила от дома к школе через безлюдный массив гаражей, с многочисленными тупиками, узкой лестницей из бетонных блоков и торчащими металлическими штырями.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить безопасность подходов ко всем школам и детсадам региона.
Убийство девятилетней девочки в Саратове
14 октября, 13:53РИА Недвижимость
Власти Саратова начали благоустройство гаражей, где нашли убитую девочку
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РоссияУбийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФСаратовПроисшествия
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