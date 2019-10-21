СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, во время допроса. Архивное фото

Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, во время допроса

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 35-летнему Михаилу Туватину, задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове, сообщил СК.

Обвиняемый полностью признал вину и детально рассказал об обстоятельствах случившегося, добавили в ведомстве.

Ребенок пропал утром 9 октября по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. Через пару дней девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.

Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу, уже судимого за сексуальное насилие и разбой. После следственного эксперимента, во время которого подозреваемый показал место преступления, правоохранителям пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.

На допросе Туватин заявил, что самовольно поселился в заброшенном гараже. В день убийства девочка шла мимо и поинтересовалась у мужчины, его ли это гараж. "Испугавшись разоблачения", он затащил ребенка внутрь и убил.

Как писали СМИ, каждый день девочка ходила от дома к школе через безлюдный массив гаражей, с многочисленными тупиками, узкой лестницей из бетонных блоков и торчащими металлическими штырями.