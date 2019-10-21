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РИА Новости

Прорванная под Красноярском дамба достигала 15 метров в высоту

09:44 21.10.2019 (обновлено: 09:59 21.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Высота разрушенной дамбы на реке Сейба в районе расположения золотодобывающей артели ООО "Сисим" достигала 15 метров, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 09:38РИА Новости
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
"Насыпь разрушенной дамбы составляла 15 метров в высоту", - сказал собеседник агентства.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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