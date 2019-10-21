В Роспатенте рассказали о разработке регистрации патента через смартфон

"В том же законе о 3D-моделях уже заложено юридическое признание патента в виде электронного документа. Как только решение попадает в электронную систему, в электронный реестр, оно сразу будет приобретать юридическое значение. Эта система (регистрации заявок с 3D-моделями - ред.) будет реализована уже в следующем году", - добавил он.