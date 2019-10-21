Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T11:39Z
https://ria.ru/20191021/1560013140.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153293/29/1532932911_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_89c5bec12fcafe6c0817327f8a035b48.jpg
РИА Новости

В Роспатенте рассказали о разработке регистрации патента через смартфон

09:42 21.10.2019 (обновлено: 11:39 21.10.2019)
139
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Технология онлайн-регистрации патента по фотографии на смартфоне появится в России через 10 лет, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев в преддверии московского международного форума "Открытые инновации".
Ускорить появление такой технологии позволит законопроект о 3D-моделях, который позволит заявителю прилагать к материалам заявки трехмерные модели объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков). В августе правительство РФ внесло этот законопроект в Госдуму.
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев
Вчера, 09:27РИА Новости
В Роспатенте рассказали, как искусственный интеллект упростит работу
"Через 10 лет будет 3D-реестр, будет введена самая простая регистрация товарного знака – по фотографии, в специальной программе, разработанной для смартфона. Ответ Роспатента будет приходить в режиме онлайн. Переход права тоже будет доступен в оперативном онлайн-режиме после необходимых договоренностей", - сообщил Ивлиев.
"В том же законе о 3D-моделях уже заложено юридическое признание патента в виде электронного документа. Как только решение попадает в электронную систему, в электронный реестр, оно сразу будет приобретать юридическое значение. Эта система (регистрации заявок с 3D-моделями - ред.) будет реализована уже в следующем году", - добавил он.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
400000
Обсудить 0
Форум "Открытые инновации" 2019Григорий ИвлиевРоспатентРоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве
В Роспатенте ожидают принятия закона о 3D-моделях в 2019 году
РИА
Новости
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции в преддверии Международной конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии
Роспатент в 2020 году запустит проекты с использованием блокчейна
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев
В Роспатенте рассказали, как искусственный интеллект упростит работу
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент
Лента
новостей
Робот-официанты в одном из ресторанов Стамбула
Таиландская компания закупит в Китае 20 тысяч роботов для детских кафе
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции в преддверии Международной конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии
Роспатент: проект о "служебных изобретениях" представят до конца 2019 года
Заседание Совета Федерации РФ
В Башкирии поручили разработать план, чтобы жители не спились на Новый год
Палка для селфи
На Кубани женщина упала с обрыва при попытке сделать селфи на водопаде
Клавиатура компьютера
В Роскомнадзоре оценили опыт Китая в сфере регулирования интернета
Вулкан Вилючинская Сопка на Камчатке
Названы достопримечательности, которые мечтают посетить российские туристы
Зал судебных заседаний
В Кузбассе за мошенничество в автостраховании пойдут под суд 11 человек
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
Севастополь может запустить аэроэкспресс в аэропорт Симферополя
Российские рубли
Более 57 миллионов выделят из бюджета для регистра доноров костного мозга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния