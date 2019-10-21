В Роспатенте рассказали о разработке регистрации патента через смартфон

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Технология онлайн-регистрации патента по фотографии на смартфоне появится в России через 10 лет, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев в преддверии московского международного форума "Открытые инновации".
Ускорить появление такой технологии позволит законопроект о 3D-моделях, который позволит заявителю прилагать к материалам заявки трехмерные модели объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков). В августе правительство РФ внесло этот законопроект в Госдуму.
"Через 10 лет будет 3D-реестр, будет введена самая простая регистрация товарного знака – по фотографии, в специальной программе, разработанной для смартфона. Ответ Роспатента будет приходить в режиме онлайн. Переход права тоже будет доступен в оперативном онлайн-режиме после необходимых договоренностей", - сообщил Ивлиев.
"В том же законе о 3D-моделях уже заложено юридическое признание патента в виде электронного документа. Как только решение попадает в электронную систему, в электронный реестр, оно сразу будет приобретать юридическое значение. Эта система (регистрации заявок с 3D-моделями - ред.) будет реализована уже в следующем году", - добавил он.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.