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РИА Новости

Житель Оренбуржья напал на полицейских с топором и разбил служебную машину

09:40 21.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 21 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя оренбургского города Ясный, который напал на полицейских с топором и разбил служебную машин, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, инцидент произошел 18 октября в городе Ясный. В полицию поступило сообщение от 43-летней местной жительницы о том, что ее избивает 48-летний сожитель. На место происшествия прибыли старший участковый уполномоченный полиции и водитель дежурной части.
"В ходе разбирательства конфликта мужчина оказал сопротивление и ударил полицейского, после чего с топором в руках угрожал расправой сотрудникам полиции. Сотрудник применил табельное оружие, сделав два предупредительных выстрела. Мужчина был задержан, но успел нанести удар топором по служебному автомобилю", - сообщили в полиции Оренбургской области.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".
"Обвинение по уголовному делу предъявлено ранее судимому 48-летнему жителю города Ясный. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый свою вину признал", - сообщает следственное управление СК РФ по Оренбургской области.
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