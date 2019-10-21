В мурманском порту локализовали крупный пожар

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Крупное возгорание отработанного машинного масла в Мурманске удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о пожаре в одноэтажном здании на улице Траловая, где горело отработанное машинное масло на площади 500 квадратных метров. По этому адресу находится Мурманская судоверфь.

"Пожар локализован на 500 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.