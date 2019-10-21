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РИА Новости

В мурманском порту локализовали крупный пожар

09:36 21.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Крупное возгорание отработанного машинного масла в Мурманске удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре в одноэтажном здании на улице Траловая, где горело отработанное машинное масло на площади 500 квадратных метров. По этому адресу находится Мурманская судоверфь.
"Пожар локализован на 500 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
Борьбу с огнем в настоящее время ведут 37 человек и 13 единиц техники.
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